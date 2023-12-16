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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 3022 مريضا بالقافلة الطبية بفاقوس

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 3022 مواطنا من قرية جزية النص التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس تنفيذاً للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وتحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

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أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 3022 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

الإجراءات الاحترازية والوقائية الإجراءات الاحترازية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العلاج بالمجان الشرقية السكر والضغط

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