جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أنه وجه ضربة إلى عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مجمعات عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد إطلاق عدة صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل في الساعات القليلة الماضية وفي وقت سابق، نفذ حزب الله هجوما بطائرة بدون طيار، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يرد بقصف مدفعي على مواقع الإطلاق.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه ضرب اثنين من المشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم في موقع معروف لإطلاق الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان.