نائب رئيس جامعة الأزهر يناقش مشكلات كليات طنطا.. صور

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، جولة تفقدية على كليات الوجه البحري بطنطا ، تابع خلالها القاعات الدراسية، والتقى أبنائه طلاب الكليات، وناقش معهم مشكلات الكتاب الإلكتروني وسبيل حلها.

وعلى هامش الزيارة عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا مع إدارة الوحدة الحسابية والاستحقاقات بمكتبه بالأمانة العامة المساعدة بطنطا؛ لبحث مشكلات منظومة البيرول والدفع الإلكتروني، ووعد بتذليل العقبات المؤثرة على تفعيل المنظومة؛ تلافيًا للمشكلات التي تواجه الجميع.

وختم نائب رئيس الجامعة زيارته بتفقد إنشاءات مسجد كلية القرآن الكريم بطنطا الذي تم صب سقفه، ويقام بالجهود الذاتية تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا؛ خدمة لطلاب العلم، وقام عميد الكلية بتوجيه الشكر لسيادته علي جهوده في متابعة كليات الفرع بشكل دائم ومستمر.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية وجاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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