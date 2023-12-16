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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: سفينة تابعة لبحريتنا أسقطت مسيرة في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال

قال جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، إن سفينة تابعة للبحرية أسقطت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف الشحن التجاري بالبحر الأحمر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وكانت "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين" قد هددت باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة".

واحتجزت قوات الحوثي سفينة ومهاجمة عدد من السفن التجارية العابرة لباب المندب إلى الاحتلال، مما أدى إلى إعلان شركتي ميرسك وهاباج- لويد للنقل العملاقتين، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وتوعد الحوثيون في البداية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع غزة، لكن التهديد تصاعد مع تكثيف القصف والحصار على القطاع، فهددت الجماعة باستهداف جميع السفن التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية، إن لم يتم إدخال قوافل الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.

 

الدفاع البريطاني العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على غزة الغذاء والدواء

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