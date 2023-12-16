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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً للقاء ساجرادا الانجولي

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصل الأبيض على راحة بالأمس.

وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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