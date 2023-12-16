بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، عن استهدافها جرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت حركة "القسام" في البيان عن تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام تفجير عبوتين ناسفتين من طراز رعد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود لتوقع افرادها بين قتيل وجريح، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وأكدت كتائب القسام انها فجرت عبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود واوقعت بين صفوفهم ما بين قتيل وجريح.



وتابعت كتائب القسام : "استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

وقالت: "تمكن مجاهدونا قبل قليل شرق خانيونس من تفجير عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى".

ودكت كتائب المقاومة الفلسطينية تحشدات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة، وفق ما ذكرت صحف ومواقع فلسطينية وعربية.



قالت كتائب عزالدين القسام ان مقاتلي المقاومة استهدفوا بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية راجلة في منزل شرق خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.