عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، عن استهدافها جرافة صهيونية  بقذيفة "تاندوم" شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت حركة "القسام" في البيان عن تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام  تفجير عبوتين ناسفتين من طراز رعد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود لتوقع افرادها بين قتيل وجريح، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

 

وأكدت كتائب القسام انها فجرت عبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود واوقعت بين صفوفهم ما بين قتيل وجريح.


وتابعت كتائب القسام : "استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

وقالت: "تمكن مجاهدونا قبل قليل شرق خانيونس من تفجير عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى".

ودكت كتائب المقاومة الفلسطينية تحشدات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة، وفق ما ذكرت صحف ومواقع فلسطينية وعربية.


قالت كتائب عزالدين القسام ان مقاتلي المقاومة استهدفوا بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية راجلة في منزل شرق خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

استهدف المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني البيان الفلسطينية الياسين 105 حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

رقم خيالي.. وصول عرض رسمي للزمالك من الشباب السعودي لضم زيزو

الكشف عن محادثات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة .. آراء الفقهاء في المسألة

جنوب لبنان يشتعل.. الاحتلال يشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب الله

تحذير عاجل من الصحة العالمية.. الجمرة الخبيثة تنتشر في 5 دول أفريقية

تطور مفاجئ في إصابة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ