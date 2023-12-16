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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

صدى البلد

الحياة التي نعيشها ليست صعبة لدرجة اليأس والتشاؤم ، وفي نفس الوقت ليست وردية لدرجة الانغماس في الخيال واللاوعي .... هناك من عانى في حياته معاناة كبيرة فيصور لنا الحياة على أنها لا تحتمل ، وهناك من عاش حياته في رفاهية وسعادة فيصور لنا الحياة على أنها وردية .... يجب أن نكون وسطيين بين هذا وذاك ، يجب أن نعيش الحياة ونؤمن أنها حلوة ونتفاءل بالمستقبل وأن الله يأتي باليسر مع العسر وفي نفس الوقت ندرك تقلباتها وعراقيلها ونخطط لاجتيازها دون يأس.

صعوبة الحياة تتلخص في نفوس غير سوية نفسيا ، تحقد وتحسد وتغار منك ومن الذي بين يديك ، تنتقدك بشدة لتشبع نقصها وتشعر بانتصار زائف .... في قلوب قاسية لدرجة الأذى والانتقام لا تعرف الحب ولا الرحمة .... في عقول غبية تحاول أن تكون ذكية بالحيل وعدم الصراحة لتخدم مصالحها ، وقد تدعي الحب الزائف من أجل تحقيق أهدافها .... في الطاقات السلبية المحيطة بنا من إحباط وإفشال وإضعاف وظروف معاكسة ومضادة لإرادتنا وخططنا .... في تقلبات القدر المفاجئة التي تصدمنا وتحزننا وتزعجنا وتضعفنا ولو لفترات بسيطة .... في المغريات المعيشية المحيطة التي تختبر قدرتنا على إدخار المال أو إنفاقه .... في الفتن الدنيوية التي تستهدف تمسكنا بإيماننا العقائدي واستقامة أخلاقنا .... علينا مواجهة كل ذلك بقوة وثبات وصلابة الصخرة القوية التي لا تؤثر فيها ضربات الموج وبحكمة بالغة كالمنارة التي ترشد السفن بنورها في بحر الحياة.

لكي نجتاز صعوبة الحياة ونعيش في سعادة علينا أن نضع في أولوياتنا الحفاظ على سلامنا النفسي بالبُعد عن المحبطين الذين يزعزعون ثقتنا في أنفسنا بالانتقادات اللاذعة .... الاهتمام براحة بالنا بعدم الدخول في الصراعات وعدم المشاركة في النقاشات الشاقة والطويلة غير النافعة .... ضمان استقرارانا المادي بالإدخار الجيد ومقاومة المغريات بالاستثمارات الناجحة المضمونة ولو على أضيق الحدود لأن المال مهم جدا في وقتنا الحالي صحيح أنه لا يشتري الصحة ولكنه يسهل العلاج ويوفر الوقاية اللازمة لتقليل إحتمالية حدوث المرض .... الاهتمام بوضعنا الصحي بوضع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة كأسلوب حياة .... التمسك بإيماننا بالله والإصرار على إستقامتنا الأخلاقية لنستطيع مقاومة المغريات الدنيوية التي قد تضعف إيماننا وتؤثر على أخلاقياتنا ومبادئنا ، ولنستطيع الصبر على التقلبات القدرية المفاجئة التي تزعجنا وتحزننا.

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