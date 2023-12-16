للأسبوع الثاني.. حميد الشاعري يتصدر احتفالات سوند ستورم 23 العالمية

شارك حميد الشاعري في إحياء أبرز الايفنتات الموسيقية في العالم، وهو "سوند ستورم 23" الذي يشارك به 200 نجم من صناع ونجوم الموسيقى حول العالم.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مشاركة حميد الشاعري بشكل كبير، خاصة مع تقديمه مفاجأة للجمهور بغناء أغنية "عودة" بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، خاصة أن حميد قرر تقديم الأغنية ريميكس بأسلوب موسيقي جديد، وسط حضور من مختلف الجنسيات.

وخلال ظهور حميد على المسرح، تفاعل الحضور معه، وأشادوا بأغنية "عودة" في ثوبها الموسيقى الجديد، خاصة أن حميد أصر على تقديم الأغنية بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، على الرغم من نجاح الأغنية منذ أول طرح لها منذ ما يزيد عن 30 عاما.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، شارك منذ عدة أيام بندوة تحمل عنوان "كيف تصنع أغنية عابرة للزمن"، ولاقت الندوة التي قدمها أبي يوسف، رواج كبير وتداول رواد السوشيال ميديا والمواقع الفنية المتخصصة، أبرز تصريحات حميد عن صناعة الأغنية، وأهم محطات موسيقية في مسيرته، و حققت فيديوهات حميد الشاعري في "ساوند ستورم 23" أرقام مشاهدات مرتفعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.