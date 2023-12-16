الزمالك خيره على كل الفرق المصرية.. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي الهدف الثالث لإمام عاشور، لاعب الأهلي، أمام اتحاد جدة، في المباراة التى اقيمت امس، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "اسيست من كهربا ابننا لامام عاشور ابننا الزمالك خيره على كل الفرق المصرية ❤️"

من ناحية أخرى يبدأ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التفكير في الخطوة المقبلة عقب الفوز على الاتحاد السعودي في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي مباراته القادمة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين، 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: "الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".