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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعب في الدوري الإنجليزي.. سقوط لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ

لحظة سقوط لاعب لوتون
لحظة سقوط لاعب لوتون تاون

أثار سقوط توم لوكيير، لاعب لوتون تاون، بشكل مفاجئ، الرعب في الدوري الإنجليزي خلال مباراة بورنموث ولوتون تاون الجارية حاليا على ملعب فيتاليتي، في الجولة 17 من البريميرليج.

وركض روب إدواردز مدرب لوتون تاون، ليطالب لاعبيه بالابتعاد، لإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج لوكيير، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.

واتخذ حكم المباراة سيمون هوبر قرارا بإخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير العلاج.

سبق وأن أجرى لوكيير جراحة في القلب، بعد سقوطه في الانتصار بمباراة الملحق المؤهل للبريميرليج على ملعب ويمبلي.

وبحسب "بي بي سي"، هناك استجابة من لوكيير للجهاز الطبي، ما يمثل مؤشرا إيجابيا.

يذكر أن المباراة توقفت حينما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل 1-1، في الدقيقة 65.

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