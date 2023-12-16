بعد هجوم بالبحر الأحمر.. قرار عاجل لـ«شركة MSC» بشأن عبور سفنها

أعلنت شركة الشحن "إم إس سي" السويسرية، اليوم السبت، عن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر، بعد هجوم على إحداها.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران في الأسابيع القليلة الماضية سفناً في البحر الأحمر، وهو طريق مهم يسمح بمرور التجارة بين الشرق والغرب، ما أدى إلى إيقاف عدد من الشركات عبور سفنها.

وأعلنت جماعة الحوثي تعرض السفينة “إم إس سي بالاتيوم 3”، التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم أمس الجمعة بطائرة مسيَّرة في مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت “إم إس سي”، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن السفينة تعرضت لبعض الأضرار الناجمة عن حريق وخرجت من الخدمة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، اليوم السبت، عن وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر مؤقتًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، اليوم السبت، إنها أوقفت مؤقتًا عبور جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وأضافت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان صادر عنها أن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".