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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأربعاء المقبل|الأوقاف تعقد 333 ندوة تثقيفية بعنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف»

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

 تعقد وزارة الأوقاف  (333) ندوة تثقيفية تحت عنوان " جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق: 20 / 12 / 2023م  عقب صلاة العشاء في عدد من المساجد.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة اليوم السبت  إهداء عدد 450 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا، من أهمها: 
• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.
• صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.
• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.
• ضلالات الإرهابيين  باللغة الإنجليزية.
• نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.
• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.

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