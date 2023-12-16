الأربعاء المقبل|الأوقاف تعقد 333 ندوة تثقيفية بعنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف»

تعقد وزارة الأوقاف (333) ندوة تثقيفية تحت عنوان " جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق: 20 / 12 / 2023م عقب صلاة العشاء في عدد من المساجد.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة اليوم السبت إهداء عدد 450 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا، من أهمها:

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.

• صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.

• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.

• ضلالات الإرهابيين باللغة الإنجليزية.

• نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.

• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.