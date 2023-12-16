الأربعاء المقبل|الأوقاف تعقد 333 ندوة تثقيفية بعنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف»

تعقد وزارة الأوقاف (333) ندوة تثقيفية تحت عنوان " جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق: 20 / 12 / 2023م عقب صلاة العشاء في عدد من المساجد.
واعتمد وزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة اليوم السبت إهداء عدد 450 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا، من أهمها:
• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.
• صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.
• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.
• ضلالات الإرهابيين باللغة الإنجليزية.
• نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.
• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.