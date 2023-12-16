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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

الحلبة
الحلبة

تعد بذور الحلبة من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية لكلا الجنسين ولكنها تمتلك فوائد خاصة ومميزة للبنات والسيدات.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم بعض الفوائد المحتملة لبذور الحلبة للإناث:

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تعزز إنتاج حليب الثدي:
تُستخدم بذور الحلبة تقليدياً لتعزيز الرضاعة لدى الأمهات المرضعات. تشير الدراسات إلى أن خصائص الحلبة في إنتاج الحليب قد تساعد في زيادة إنتاج الحليب.

تنظيم الدورة الشهرية:
تحتوي بذور الحلبة على الديوسجينين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف تشنجات الدورة الشهرية.

تقلل من أعراض انقطاع الطمث:
يمكن أن تساعد مادة الاستروجين النباتية الموجودة في بذور الحلبة في تخفيف الهبات الساخنة وتقلب المزاج وأعراض انقطاع الطمث الأخرى.

سن اليأس
سن اليأس

يحسن الخصوبة: 
ثبت أن بذور الحلبة تعمل على تحسين وظيفة المبيض وزيادة الخصوبة لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

تعزز صحة الجلد:
تعتبر بذور الحلبة مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من التلف وتعزيز البشرة الصحية والمتوهجة.

الحلبة متلازمة المبيض صحة الجلد زيادة الخصوبة تنظيم الدورة الشهرية تعزز صحة الجلد انقطاع الطمث إنتاج حليب الثدي بذور الحلبة

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