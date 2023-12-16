سكتة قلبية في مباراة بالدوري الإنجليزي.. إنقاذ لاعب فريق لوتون تاون من الموت

أكد نادي لوتون تاون الإنجليزي، تعرض قائد الفريق، توم لوكير، إلى سكتة قلبية في الملعب، وعلى أثرها نقل إلى المستشفى، وأنقذ حياته.

وأثار سقوط توم لوكيير، لاعب لوتون تاون، بشكل مفاجئ، الرعب في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة بورنموث ولوتون تاون الجارية حاليا على ملعب فيتاليتي، في الجولة 17 من البريميرليج.

وركض روب إدواردز، مدرب لوتون تاون؛ ليطالب لاعبيه بالابتعاد، وإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج لوكيير، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.

واتخذ حكم المباراة سيمون هوبر، قرارا، بإخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير العلاج.

وسبق وأن أجرى لوكيير جراحة في القلب؛ بعد سقوطه في مباراة الملحق المؤهل للبريميرليج على ملعب ويمبلي بعد الفوز.

وبحسب "بي بي سي"، هناك استجابة من لوكيير للجهاز الطبي، ما يمثل مؤشرا إيجابيا.

يذكر أن المباراة توقفت حينما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل 1-1، في الدقيقة 65.