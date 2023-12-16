أحمد موسى يكشف سبب حزنه بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي بثلاثية على اتحاد جدة السعودي بالدور ربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في السعودية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نجم نادي اتحاد جدة السعودي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قلل من قيمة النادي الأهلي قبل المباراة قائلًا: «نجم كبير لا يعرف النادي الأهلي، دا كلام من شخص متعجرف، لا يوجد أحد لا يعرف النادي الأهلي وقيمته في الشرق الأوسط والعالم».

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أنه كان يثق تماما في قدرات النادي الأهلي في خطف الفوز على اتحاد جدة، مضيفًا: «مباراة الأهلي كانت رائعة، الأهلي قدم مباراة قوية للغاية تختلف عن مستواه في مباريات الدوري المحلي».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن كريم بنزيما فشل في الظهور بمستوى فني عال، على غرار مستواه العالمي مع الاتحاد أو ريال مدريد سابقا.

ولفت أحمد موسى، إلى أن جميع لاعبي النادي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، مضيفًا: «الشناوي السد العالي معنى وقولا، كوكا لاعب شاب أفضل مستوى، كهربا أبدع، الشحات ساحر، معربا في ختام حديثه عن حزنه بسبب أن هذه المباراة كان من المفترض أن تنتهي 6-1 المفروض».