الليلة.. تشكيل فريقي برشلونة وفالنسيا في الجولة الـ17 للدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 17 من عمر الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بجميع عناصر الخبرة، على أمل استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام جيرونا ورويال أنتويرب.

ويقود هجوم الفريق الكتالوني، الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس ورافينيا.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

بينيا - بالدي - أراوخو - كوندي - كانسيلو - إلكاي جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل فالنسيا كالآتي:

ممارداشافيلي - تيري كوريا - ماسكويرا - دياكابي - خيسوس فازكيز - هوجو جونزاليس - بيبيلو - فران بيريز - دييجو لوبيز - ياريمتشيوك - هوجو دورو

ويحتل برشلونة، المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المرتبة 11 برصيد 19 نقطة.

