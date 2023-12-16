لميس الحديدي ناعية أمير الكويت: عرف بالحكمة والتواضع وحل المشكلات الإقليمية

نعت الإعلامية لميس الحديدي، أمير الكويت الشيخ نواف الصباح، الذي وافته المنية، اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، قائلة: "خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق وللأسرة الحاكمة".

وفاة أمير الكويت

وأوضحت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: أن اأمير الكويت الراحل، عرف بالحكمة والتواضع، وبأدواره في حل المشكلات الإقليمية، فأحبه شعبه، كما يحب كل أفراد أسرة آل الصباح.

وأضافت: "عرف بالحكمة والتواضع، تجده في المساجد، وبكل تواضع وسط الناس، كان حكيما، أسهم في إعادة المياه لمجاريها بعد مقاطعة قطر من الرباعي العربي، فتدخل لرأب الصدع العربي وكان له دور كبير في ذلك".