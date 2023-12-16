قلب الكويت توقف وبلادنا اليوم ثكلى.. طلال السعيد ينعي الأمير نواف الأحمد

علق الكاتب الصحفي الكويتي طلال السعيد على وفاة أمير الكويت نواف الأحمد.

ووجه طلال السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفها بجانب الكويت فى الأفراح والأحزان.

قلب الكويت

ووصف الصحفي الكويتي وفاة أمير الكويت قائلا:" قلب الكويت توقف ومصابنا جلل لكننا نؤمن بالله وقدره، كويتنا اليوم حزينة وثكلى ".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي، في الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، كما أعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام على وفاة أمير دولة الكويت.