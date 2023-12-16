بعد مقتل الرهائن .. نتنياهو يعترف بالخطأ ويتعهد بتعلم الدرس

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حادث قتل ثلاث رهائن على يد جيش الاحتلال أمس الجمعة، حطم قلبه وقلب إسرائيل، متعهدًا بتعلم الدرس.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت: “نحن نقاتل من أجل وجودنا، وعلينا أن نستمر حتى النصر”، مؤكدًا أن الهجوم البري في غزة سيستمر وستتواصل الحرب حتى تدمير حركة حماس، على حد زعمه.

ونعى الرهائن الثلاث الذين قتلوا برصاص جنود الاحتلال قائلًا إنه كان يسأل نفسه، ولا شك أن جميع الإسرائيليين كانوا يتساءلون: "ماذا لو..." و"لو كان هناك شيء مختلف...".

وتابع قوله "لقد كنا قريبين جدًا من احتضانهم.. لكننا لا نستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال يعرفون أن "المسافة بين النصر والكارثة هي شعرة واحدة".

وتعهد "سوف نتعلم الدروس"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل "الجهد العسكري والدبلوماسي" لإعادة جميع الرهائن.