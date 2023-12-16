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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد زلزال ثلاثية الأهلي .. تحرك صادم في اتحاد جدة ضد لاعبيه

اتحاد جدة والأهلي
اتحاد جدة والأهلي

حرك فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، الماء الراكدة في إدارة النمور، ودارت أنباء عن قيام الإدارة بعمل تصفية شاملة داخل صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بالاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق بعد توديع كأس العالم للأندية.

وسوف يخضع اتحاد جدة لإعادة تقييم من جانب مارسيلو جاياردو مدرب الفريق، ودومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيتم الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، مقابل التعاقد مع آخرين مميزين".

وأشارت التقارير أن السداسي الأجنبي مارسيلو جروهي، لويز فليبي، رومارينيو، إيجور كورونادو، جوتا وعبد الرزاق حمد الله تحت مجهر جاياردو إما بالبقاء أو الرحيل، وأن عبد الرحمن العبود يقترب من الرحيل عن الاتحاد، بعدما تأخر عن حضور التدريبات في أكثر من مناسبة، مما أثار غضب جاياردو.

وكشفت الأنباء على ان العمل لن يقتصر على لاعبي الفريق، بل يشمل الصعيد الإداري باستقطاب كفاءات أجنبية أو وطنية تساهم في تنظيم العمل.

ويبدو اتحاد جدة بعيدًا عن مراكز المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، إذ يأتي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

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