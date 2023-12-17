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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تتسلح بالصراحة والثقة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالي وحب التملك.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد17/12/2023

المشاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل لك عبئا كبيرا. مهمتك اليوم هي نزع فتيل أي أزمة وإدخال السرور على المحيطين بك وتلطيف الأجواء. كن واعيا وافهم كلامك. من حولك يكرهون الإهمال والتخلف عن المواعيد فاحذر من الوقع في هذه الأخطاء.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تستطيع إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك فى وقت قصير بفضل اجتهادك وذكائك وحبك الشديد لعملك، لذلك تستطيع دائماً منافسة من حولك.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

حبك الشديد لعائلتك وحرصك على التواجد معهم أغلب الوقت، ساعد على شعورك بالاستقرار الأسرى وجعلك مثلا أعلى لكل من حولك.

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برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023 .. تعيش حالة من الاستقرار والحب الأسرى

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برج العقرب| حظك اليوم 12 ديسمبر 2023.. ابدأ يومك بقوة وطاقة متجددة


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى جعلك تشعر دائماً بالنشاط والحيوية، واتباعك لنظام غذائى صحى ساعدك فى الحفاظ على جسم رشيق رياضى.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكار الأفكار المميزة، كما هو معتاد دائماً، وذلك لحاجة المؤسسة التى يعمل بها له.

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