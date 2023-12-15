عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023 .. تعيش حالة من الاستقرار والحب الأسرى

الابراج
الابراج

يتصف مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية حكيمة، والشجاعة والقدرة على المواجهة كما يعتبر من الشخصيات الاجتماعية المحبوبة من الجميع.

برج الأسد| حظك اليوم الجمعة 15-12-2023.. صدام مع المقربين منك


برج العقرب فى حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حفظ الأسرار وحبه الشديد لأسرته والذكاء والقدرة على المواجهة والطموح الذى ليس له حدود.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ويقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
أنت ناجح ومميز فى عملك بسبب حرصك على التقدم فى مجالك المهنى وعملك على إنجاز المهام المطلوبة منك فى وقت قصير، لذلك لا يستطيع أحد منافستك بفضل تفوقك.
برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.
برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
تعيش حالة من الاستقرار والحب الأسرى، بسبب اهتمامك الدائم بعائلتك وحرصك على التواجد معهم طوال الوقت.
حظك اليوم البرج العقرب صحيا
ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى، جعلتك تشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت، ما ساعدك فى الحفاظ على صحتك.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يجب على مولود برج العقرب، خلال الفترة المقبلة، أن يستمر فى ممارسته للتمارين الرياضية، ويبدع فى عمله لحاجة مؤسسته إلى أفكاره المميزة.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

الاسد برج الأسد برج الأسد حظك اليوم الصعيد الصحي حظك اليوم الجمعة 15-12-2023 خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023: تعطي فرصة لشريك حياتك

برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023: تجنب اليأس والإحباط

برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023: اخرج من هذه الحالة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023: ركز على أهدافك وأولوياتك

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023: حافظ على صحتك

برج الحمل وحظك الجمعة 20 أكتوبر 2023: تحصد تعب السنوات الماضية

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-12-2023

بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ