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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"صدى البلد" يحصل على المركز الأول في إنتاج الفيديوجراف.. رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة (صور)

صدى البلد

كشفت نتائج دراسة علمية حديثة، أن قناة موقع "صدى البلد' الإخباري على يوتيوب حصلت على المركز الأول في إنتاج قوالب الفيديوجراف من بين قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية، حيث تميزت مقاطع الفيديوجراف بالثراء المعلوماتي خلال معالجتها للقضايا الجارية لتسهيل عملية الفهم والاستيعاب لدى المشاهدين.

وتمكن الزميل والباحث في مجال الإعلام محمد سعودي، من الحصول على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالتبادل بين الجامعات المصرية، عن دراسة بعنوان "معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها".
 

لجنة الحكم والإشراف

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ «مناقشًا».

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية تعتمد بشكل كبير على استخدام الفيديوجراف في معالجة القضايا الجارية، فقد تبين أن نسبة قوالب الفيديوجراف في هذه القنوات تتجاوز الـ 33% من إجمالي عدد مقاطع الفيديو خلال دورة برامجية كاملة.
 

النتائج والتوصيات

 

وأشارت النتائج إلى أن الفيديوجراف العادي الذي يتضمن نصوصًا ولقطات مرئية دون توظيف الرسوم المتحركة، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 99%، أما النوع الثاني وهو الموشن جرافيك، الذي يعتمد على الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية، فقد حصل على المرتبة الثانية والأخيرة.

ووجدت الدراسة أن تكامل الوسائط المتعددة في قوالب الفيديوجراف جيدة جدًا وجيدة بنسبة تتخطى الـ81 %، وقد استخدمت المعالجة الإعلامية مزيجًا من الاستمالات العاطفية والمنطقية في معظم قوالب الفيديوجراف.

كما ثبت في التحليل الكيفي والكمي وجود عدة معايير للثراء في معالجة الفيديوجراف للقضايا الجارية في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية، حيث تنوعت الرموز وإشارات المعلومات بما فيها النصوص المكتوبة، والكلام المنطوق، والإيماءات الجسدية. كما تضمن الثراء رجع الصدى الفوري، والقدرة على التركيز الشخصي، واستخدم اللغة الطبيعة.

كذلك، كشفت النتائج أن قوالب الفيديوجراف التي تبثها المؤسسات الصحفية الإخبارية عبر قنوات اليوتيوب تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتابعها أكثر من 73% من المبحوثين بصورة دائمة وأحيانًا.
وأوضحت النتائج أن معظم المبحوثين يعتمدون – بدرجة متوسطة وقوية- على قوالب الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للحصول على معلومات حول القضايا الجارية.

وقدّم الخبراء مجموعة من الرؤى والمقترحات لتطوير صحافة الفيديوجراف في المؤسسات الصحفية المصرية، ومن أهمها: ضرورة تدريب الصحفيين والمصممين على جميع مراحل إنتاج الفيديوجراف، وتوفير أفضل التقنيات والأجهزة المستخدمة في تصميم الفيديوجراف، إضافة إلى توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء الهوية البصرية الفريدة ومتابعة التطورات وإتاحة المعلومات للصحفيين حتى يتثنى لهم تقديم محتوى مرئي غني بالمعلومات.

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