"صدى البلد" يحصل على المركز الأول في إنتاج الفيديوجراف.. رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة (صور)

كشفت نتائج دراسة علمية حديثة، أن قناة موقع "صدى البلد' الإخباري على يوتيوب حصلت على المركز الأول في إنتاج قوالب الفيديوجراف من بين قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية، حيث تميزت مقاطع الفيديوجراف بالثراء المعلوماتي خلال معالجتها للقضايا الجارية لتسهيل عملية الفهم والاستيعاب لدى المشاهدين.
وتمكن الزميل والباحث في مجال الإعلام محمد سعودي، من الحصول على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالتبادل بين الجامعات المصرية، عن دراسة بعنوان "معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها".
لجنة الحكم والإشراف
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ «مناقشًا».
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية تعتمد بشكل كبير على استخدام الفيديوجراف في معالجة القضايا الجارية، فقد تبين أن نسبة قوالب الفيديوجراف في هذه القنوات تتجاوز الـ 33% من إجمالي عدد مقاطع الفيديو خلال دورة برامجية كاملة.