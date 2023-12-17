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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفري فى الميزانية.. حضري 10 أطعمة بتكاليف بسيطة

وفري فى الميزانية
وفري فى الميزانية وحضري عشر أطعمة

تبحث أغلب ربات البيوت عن أصناف من الأطعمة تساعد فى توفير الميزانية،لذلك نقدم قائمة بعشرة أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي والتي تكون ميسورة التكلفة وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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وفري فى الميزانية وحضري عشر أطعمة

الأرز: يعتبر الأرز من الأطعمة الرخيصة والمغذية، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات.

البقوليات: مثل الفاصوليا والعدس والحمص، فهي مصدر رخيص ومهم للبروتين والألياف.

البيض: يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات، وهو عادةً متوفر بأسعار معقولة.

الخضروات الجذرية: مثل الجزر والبطاطس والبصل، فهي تعد خيارًا ميسور التكلفة ومليئة بالفيتامينات والمعادن.

الشوفان: يعد الشوفان وجبة صحية ومغذية، ويمكن شراؤه بأسعار معقولة في صورة حبوب كاملة أو دقيق.

العجينة: مثل العجينة المعلبة أو العجينة المجمدة، يمكن استخدامها في تحضير الباستا والبيتزا وتوفير الوقت والمال.

السمك المعلب: مثل السردين والتونة، فهي مصدر ممتاز للبروتين وحمض أوميغا-3 الدهني المفيد، وعادةً ما تكون أرخص من الأسماك الطازجة.

الشعيرية: تعتبر الشعيرية من الأطعمة الميسورة التكلفة والتي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات مثل الحساء أو السلطة.

العجة: وجبة مكونة من البيض والخضروات والتوابل، يمكن تحضيرها بتكلفة منخفضة وتوفر قيمة غذائية جيدة.

الفواكه الموسمية: اختيار الفواكه الموسمية يمكن أن يكون أكثر تكلفة من اختيار الفواكه الغير موسمية. اختيار الفواكه الموسمية المتاحة في المنطقة الخاصة بك يمكن أن يوفر المال ويضمن جودة أفضل.

تذكر أنه بالإضافة إلى اختيار الأطعمة المنخفضة التكلفة، يمكنك أيضًا التوفير عن طريق التخطيط المسبق للوجبات وشراء المكونات بكميات كبيرة وتخزينها بشكل صحيح للحفاظ على جودتها وطول فترة صلاحيتها.

الميزانية البيض البقوليات الأرز السمك المعلب الفواكه الموسمية العجة الشعيرية الشوفان السردين والتونة ​​​​​​​health

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