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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يدعم صحة القلب والجلد.. 10 فوائد لتناول القرع

10 فوائد لتناول القرع
10 فوائد لتناول القرع

يفضل الكثير من الأشخاص تناول القرع، سواء كان “حلو أو حادق”، ولكن البعض لا يعرفون فوائد القرع التي تجعلهم يقبلون على تناوله بكثيرة، فتناول القرع يوفر العديد من الفوائد الصحية، وإليك 10 فوائد لتناول القرع، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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10 فوائد لتناول القرع

غني بالعناصر الغذائية: يحتوي القرع على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتلك العناصر الغذائية ضرورية لصحة الجسم.

تعزيز صحة البصر: القرع غني بفيتامين A والكاروتينويدات، وهما مركبات تساعد على تعزيز صحة العين والبصر، وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر.

يدعم صحة الجهاز المناعي: يحتوي القرع على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، وبالتالي يمكن أن يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

تعزيز صحة القلب: القرع يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين مستويات الكولسترول في الجسم.

تحسين هضم الطعام: يحتوي القرع على الألياف الغذائية، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

ترطيب الجسم: يحتوي القرع على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم والمحافظة على توازن السوائل في الجسم.

خفض ضغط الدم: القرع يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

دعم صحة العظام: القرع يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، وهذه العناصر الغذائية مهمة لصحة العظام والأسنان، وتسهم في تقويتها والحفاظ على قوتها.

تقليل التهابات المفاصل: القرع يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والألم المرتبط بالتهابات المفاصل.

يدعم صحة الجلد: القرع يحتوي على فيتامين C والبيتاكاروتينويدات، وهما مركبات مضادات أكسدة قد تساعد في تحسين صحة الجلد وتقليل التجاعيد وتعزيز إشراقة البشرة.

يرجى ملاحظة أن هذه الفوائد للقرع، قد تختلف قليلاً؛ اعتمادًا على نوع القرع، وطريقة تناوله.

وقبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، أو تناول أي نوع من الأطعمة الجديدة؛ يفضل استشارة أخصائي تغذية مؤهل، للحصول على توصيات شخصية.

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