مياه الفيوم تنظم دورة لتأهيل معامل محطات الصرف الصحي للحصول على الأيزو

نظمت مياه الفيوم دورة تدريبية لتأهيل معامل محطات الصرف الصحي للحصول على الأيزو.

وتهدف الدورة لتعريف العاملين ببعض البنود الإدارية وطرق الاختبار والقياس للعينات وطرق التحكم واللايقين وذلك لرفع كفاءة العاملين فى اجراء التحاليل الكيميائية باقصي درجة من الدقة.



وكذلك الكفاءة العالية ضمن برنامج تأهيلى لمعامل المحطات الصرف للحصول على شهادة الأيزو 17025 وذلك من خلال فريق عمل من الإدارة العامة للمعامل المركزية لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد علي رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وبرامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدي الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب بأن الدورة التدريبية استمرت لمدة ثلاثه أيام متواصلة بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة.

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