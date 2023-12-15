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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: ضبط وإزالة 195 حالة تعد على خطوط مياه الشرب

اثناء كشف مخالفات
اثناء كشف مخالفات المياه

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد الفيزيائي بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب.


وفي السياق أعلن النجار عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من ضبط وإزالة عدد ١٩٥ حالة تعدي على شبكات مياه الشرب خلال أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٣ داخل مناطق DMZ 3 بقرى ( بني صالح -المندرة -سنرو ) ومناطق DMZ 4 بقرى ( العجميين - طبهار - الناصرية )وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات

وأضاف النجار أنه تم الكشف عن ١٢٨ حالة فاقد فيزيائي ما بين تسريبات  بالقوائم المنزلية وتسريبات بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات وتم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسريبات

 

وأكد النجار أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع  في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة مياه الشرب بجميع أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد الفيزيائي والحد من حالات التعديات على شبكات مياه الشرب ، موضحاً أن تلك الممارسات التي يتبعها بعض المواطنين في التعديات على شبكات مياه الشرب من شأنها أن تتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب وإهدار لأموال الدولة التي تضخها في مشروعات قطاع إنتاج مياه الشرب وتعطيل برامج وخطط التنمية.

 

 

 

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