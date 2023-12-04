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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي

الإجتماع الدوري
الإجتماع الدوري لشركة مياه الشرب بالفيوم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الإجتماع الدوري لمناقشة سير العمل بمشروع برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الاوروبي  لخدمة ٥٧ قرية من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم ، الذى اقيم تحت رعاية المهندس محمد عبد الجليل النجاررئيس مجلس إدارة شركة مياه الفيوم .

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك  والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU  والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة وجميع أعضاء الوحدة وة منى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة ومهندسي الإشراف بالمواقع.

خلال الإجتماع استعراض الدكتور محمد حسين الحداد نائب مدير فريق الاشراف على التنفيذ نسب التنفيذ بجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وبحضور ممثلين عن جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ، والتي جاءت كما كالآتي:

بالنسبة لعقود انشاء محطات رفع وشبكات : عقد كلاستر زاويةالكرادسةF.01  بنسبة تنفيذ ٨٣ ٪  ، وعقد كلاستركفر محفوظ T.05 بنسبة تنفيذ ٥٣ ٪ ، و عقد كلاستر العجميين وأبو شنب E.02 & E.03 بنسبة تنفيذ  ٢٨ ٪  ، وعقد كلاستر اللاهون والعدوة 04.F.03 & F بنسبة تنفيذ ١٢ ٪ ، و عقد كلاستر أبشواي 01.E بنسبة تنفيذ ١٢ ٪  ، وعقد كلاستر( أ )سنهور البحرية 5.04 بنسبة تنفيذ ١١ ٪  ، و عقد كلاستر قصر رشوان T.03A بنسبة تنفيذ ٤ ٪  ، وعقد كلاستر قصر رشوان T.03 B بنسبة تنفيذ ٤ ٪.

عقود انشاء محطات المعالجة، عقد محطة إبشواى 01.E بنسبة تنفيذ ١٠ ٪ ، و عقد محطة  أبو شنب E.03 بنسبة تنفيذ ١١ ٪  ، وعقد محطة كفر محفوظ 05.T ، وعقد محطة اللاهون 03.F  ، وعقد محطة  زاوية الكرادسة F.01.

كما تم استعراض ومناقشة معوقات تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والعمل على إيجاد الحلول الفنية المناسبة لضمان استمرارية وإنجاز الأعمال في موعدها المحدد وضمان دخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن ليتسني للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات في ضوء الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة المصرية في تلك القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وفي السياق أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب بالفيوم ،  على أهمية عقد الاجتماع بصفة دورية كونها أداة للتفكير الجماعي الذي يزيد من القدرة على العمل الجماعي وصناعة القرارات التي تصب في المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية بالمشروعات وإيجاد الحلول لجميع المعوقات ، علاوة على تبادل الخبرات  بين الأفراد من جميع التخصصات.

مضيفاً أن الشركة توفر جميع أوجه الدعم الفني والمجتمعي والسلامة والصحة المهنية ومد يد العون لجميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات لتوفير بيئة العمل المناسبة لإنجاز الأعمال بالمشروعات.

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