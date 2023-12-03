مياه الفيوم تشارك في ورشة عمل ضمن مشروع صحتهم بمحافظة البحر الأحمر

شاركت شركة مياه الفيوم في ورشة عمل، اقيمت تحت رعايه القابضة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسيف، ضمن مشروع صحتهم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والعضو المنتدب .

وشاركت الشركة فى ورشة عمل خاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الاجرائية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بمحافظة البحر الأحمر التى قامت بتنظيمها منظمة اليونيسف بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس الشركة أن ادارة التوعية تحظى بثقة منظمة اليونيسف فى تنفيذ الأنشطة التوعوية منذ عام ٢٠١٨ داخل ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليميه بطامية وشرق وغرب واطسا وتستهدف نحو ١٥٠ ألف طالب على ستة محاور رئيسية هي ترشيد استهلاك المياه ،الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي ،النظافة العامه ،النظافة الشخصية ، التغذية الصحية ، التغيرات المناخية بجانب تنفيذ أنشطة القرض الدوار الخاص بتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.

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