مياه الفيوم: توقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة

وقعت الإدارة العامة للسلامة والصحه المهنية وإدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة ، تحت رعاية السيد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك فى إطار حرص الشركة على صحة العاملين بمختلف القطاعات كونهم الركيزة الأساسية والعنصر الرئيسى فى عملية الإنتاج .

وأكد النجار أن الشركة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالشركة ويأتى ذلك ضمن خطة الشركة لحمايه العاملين من مخاطر الإصابة بالأمراض المهنية.

وأفاد بأنه جارى توقيع الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين بالشركة داخل مواقع عملهم من خلال فريق طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا لخطة موضوعة لتغطيه جميع مواقع الشركة.

كما أكد، على توعية العاملين بأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وضرورة ارتداء واستخدام مهمات ومعدات الوقايه أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية.

وأوضح أن الشركة تسعى بكل السبل الممكنة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وتوفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين من الأمراض لضمان سلامة وصحة العاملين الجسدية والنفسية ويعزز نموهم الوظيفي ويشجعهم على أداء عملهم بالشكل المطلوب.

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