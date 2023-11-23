دورة تدريبية لكيميائي مياه الفيوم لتشغيل برنامج WQi&MWQI| تفاصيل

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم دورة تدريبية لتشغيل برنامج WQi& MWQI الخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب والتى أقيمت بمركز التدريب بالشركة.

واستهدفت الدورة التدريبية كيميائي معامل المحطات والمعامل المركزية لمياه الشرب وإدارة الإحصائيات والتقارير بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة فى قطاع المعامل بالشركة، تحت رعاية الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة المحاضر د /هيثم مغاوري باعتبار أن التحول الرقمي وعمل منصة الكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل هدف اساسي من أهداف الشركة القابضة للمياه .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية و برامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف أن البرنامج التدريبي جاء لدعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع على الشركة والصالح العام.



وشارك عبر تقنية الفيديو د. محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة واكد علي أهمية التحول الرقمي لبيانات قطاع المعامل في الشركات لدعم اصدار التقارير التي تخدم قطاع المعامل ومتخذي القرار.