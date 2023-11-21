مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض

ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدد من طلاب كلية التمريض بالفيوم وعدد من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية (مدرسة الراهبات - مدرسة الشهيد محمد زارع - دفنو الرسمية للغات- - مدرسة الصداقه الفرنسية -مدرسة حسن ادريس - مدرسة الشهيد يحى زكي - قحافة الصباحية الابتدائية وعائشة حسانين الاعداديه) بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مروراً بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع.

وأوضح النجار أن الهدف من تلك الزيارات رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحلهم التعليم والفئات العمرية ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.

وأفاد النجار أن تلك الزيارات تأتي في ضوء بروتوكولات التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم وجامعة الفيوم مثمناً دور الجهات الشريكة في رفع ونشر الوعي المائي.

مؤكداً أهمية اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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