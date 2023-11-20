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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنتا أخلاقيات البحث العلمي ورعاية الحيوانات بجامعة الفيوم تناقشان خططهما المستقبلية

اللجنة العليا لأخلاقيات
اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم

عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي  بجامعة الفيوم المسجَّلَة في وزارة الصحة والسكان برقم RHDIRB30012022001، ولجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَهُما الثاني للعام الجامعي 2023/2024، بمقر قاعة مجلس كلية دار العلوم، بحضور أعضائها، وذلك في إطار ما تنهض به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

 

وأقيم الاجتماع تحت رعاية الدكتور  ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفي بداية الاجتماع رحَّبَ  الدكتورعرفه صبري بأعضاءِ اللَّجنتَيْنِ، وقدَّمَ إليهم جميعًا خالص الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم.

وأكد أن اللجنة تضم أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلمية والتميز العلمي من جميع كليات الجامعة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو العمل على الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يضمن إفادتها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور تشكيل لجان فرعية منبثقةٍ من اللجنة للنظر في المخططات البحثية المقدَّمة؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم، ودليل أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي. كما تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَة في جدول الأعمال الخاص بكلِّ لَجْنةٍ عَلى حِدةٍ

 

الموافقة على تسجيل 29 ماجستير و20 دكتوراة بكليات جامعة الفيوم

 

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