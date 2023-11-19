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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموافقة على تسجيل 29 ماجستير و20 دكتوراة بكليات جامعة الفيوم

الدكتور عرفه صبري
الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة

 

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (198) برئاسة  الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد الموافق 19 نوفمبر2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

 

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بالسّادة أعضاءِ المَجلس، ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (29) ماجستير، و(20) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

 

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

 

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

 

 

 

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