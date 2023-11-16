جامعة الفيوم: تكريم الدارسين ضمن مبادرة حاضنات العلوم الإنسانية

نظمت جامعة الفيوم حفل تكريمُ لـ15 دارِسًا ودارِسَةً من أبناء جامعة الفيوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة ضمنَ مبادرة "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية"..

قال د. ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم إنَّ "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية" مبادرةٌ جادَّةٌ تهدف إلى رعاية الطلاب المتفوقين، لاسيما الذين يترتب على أبحاثهم العلمية منتجٌ علميٌّ تطبيقيٌّ يُساعد في حلِّ مشكلات المجتمع.

يُذْكَرُ أنَّه سبَقَ أنْ تقدَّم عددٌ من الدارسين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا ببعض كليات العلوم الإنسانية من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة للحصول على مكافأة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة حاضنات الفائقين، وتم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس، لفحص المستندات المقدمة من هؤلاء الدارسين وتقييمها، وانتهت اللجنة إلى ترشيح خَمْسَةَ عَشَرَ من الدارسين والدارسات للحصول على المكافأة المخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتوزَّعَ هؤلاء الدارسون الفائزون جميعًا على كليات: (السياحة والفنادق، الآثار، الخدمة الاجتماعية، والآداب) ، وانتهى اللقاء بتكريم الدارسين الفائزين، مع التقاط صورةٍ تذكارية لهم.

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