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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تواصل أعمال الصيانة الوقائية لمحطات وشبكات الصرف الصحي

صدى البلد

بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير وصيانة ورفع الكفاءة لزيادة القدرات الاستيعابية لشبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لموسم الأمطار.

 

 

وفي السياق أفاد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي أن القطاع يعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تطهير شبكات الصرف الصحي بواسطة المعدات والأفراد كما تمت أعمال صيانة وتطهير ومراجعة شاملة لكافة لوحات الكهرباء وطلمبات الرفع وتطهير بيارات الرفع بالإضافة لتجديد شامل لبعض محطات الرفع الفرعية والرئيسية

واضاف أن القطاع يقوم بمراجعة دورية لجميع معدات وآلات كسح مياه الأمطار والتأكيد على خطة تمركز وانتشار للمعدات لتغطية جميع المناطق الساخنة بكافةأنحاء المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية المعدات.

 

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زيارة تفتيشية لمراجعة أداء وكفاءة منظومة العمل بخدمة العملاء بشركة مياه الفيوم

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم مياة الشرب الصرف الصحى محطات الشرب

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