فرج عامر يكشف سر مفتاح الأهلي للوصول لنهائي كأس العالم للأندية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفتاح الأهلي، للوصول لنهائي كأس العالم للأندية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الأهلي عندة فرصة ذهبية لن تعوض للوصول لنهائي كأس العالم للأندية، فريق فليمنينسي البرازيلي، ضعيف جدا دفاعيا، ومدربه ملك الروتيشن يغير معظم الفريق كل مباراة، وهو السابع في جدول الدوري البرازيلي حاليا ونجومه من لاعبين كبار في السن وحارس مرماه تخطي 43 سنة ، لكن لاعبيه يجيدوا التسديد من بعيد جدا وتسديداتهم مباشرة وقوية جدا وتسفر عن أهداف، وأيضا يجيدوا الضربات الثابتة بطريقة مذهلة ويحققوا من غالبيتها أهداف.

وتابع فرج عامر: الهجمات المرتدة السريعة هي مفتاح الفوز للأهلي، فريق منهار دافعيا و7 من لاعبيه الأساسيين تخطوا 32 سنة ولكن الخطورة تكمن في لاعب الوسط عمره 20 سنة ومطلوب في ليڤربول ، لو الأهلي تماسك دفاعيا وقفل خطوطه ولعب علي الهجمات المرتدة حيكسب ويصل إلى النهائي باذن الله ويفرح المصريين، لكن هذا الفريق فليمنينيسي البرازيلي قوي في التغلغل الهجومي ودقة التصويب.

