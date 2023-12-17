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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نقل مبنى ضخم من مكانه باستخدام الصابون.. كيف حدث ذلك؟

نقل مبنى
نقل مبنى

تمكن عمال شركة إنشاءات كندية من نقل مبنى يزيد عمره عن 200 عام، ويبلغ وزنه حوالي 200 ألف كليو جرام في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد أن استخدموا المئات من قطع الصابون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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وكان قد جرى تكليف شركة الإنشاءات التي يملكها شيلدون راشتون، بنقل ذلك المبنى الموجود في مدينة هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، في الجنوب الشرقي من كندا.

وحفر عمال البناء تحت المبنى، وأدخلوا أكثر من عشرة عوارض فولاذية للدعم، كما أحضروا شاحنة سحب وحفارين لنقل المبنى من مكانه.


وللمساعدة في إنجاح المهمة، ذهبت ليان، زوجة راشتون، إلى 15 متجرًا لشراء كل قطعة صابون يمكن أن تجدها من نوع "إيفوري"، وهي العلامة التجارية التي قال راشتون إنها "الأكثر نعومة".


واستغرق الأمر 4 أيام وأكثر من 970 دولارًا، قبل أن يحصل طاقم راشتون على 700 قطعة من الصابون ووضعها تحت المبنى.

وقال راشتون (67 عامًا) لصحيفة واشنطن بوست: "كان من الممكن أن ننفذ الهمة بعدد أقل من الصابون".

وبعد أن تسبب الصابون في انزلاق العوارض الفولاذية أسفل المبنى الأسبوع الماضي، قام عمال البناء بنقل المبنى عدة أمتار بغية إفساح المجال أمام تشييد مجمع سكني جديد.

وعلى الرغم من أن نقل مبنى بالصابون قد يبدو أمرًا جديدًا، فإن الفكرة ليست طارئة، فقد استخدمت وزارة النقل في ولاية يوتا الأمريكية حوالي 16 جالونًا من الصابون السائل في وقت سابق من هذا العام، لنقل جسر بطول 110 أقدام.

 

 

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