انخفاض شديد في درجات الحرارة بداية من الغد في دولة آسيوية

تشهد دول العالم تغيرات مناخية سريعة تؤثر على مختلف النواحي الحياتية، بينما أصدرت الصين تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد.



يحل الطقس المتجمد في أعقاب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء في بكين، حيث مني نظام النقل العام باضطرابات تمثلت في تأخير رحلات جوية، أو إلغاء أخرى. وتسببت المسارات الزلقة في اصطدام مترو الأنفاق، الخميس؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد صباح السبت، تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة أن تهب موجة باردة تغمر "الجزء الأكبر" من الصين وأن تستمر حتى الثلاثاء.

لكن على الرغم من البرد، تحدى السياح في بكين، الرياح الباردة، الجمعة، في جزء من سور الصين العظيم، الواقع في الجبال المحيطة بالمدينة، بعد أن غطت هذا المعلم الشهير طبقة رقيقة من الثلج.

ومن المتوقع أيضًا أن يمتد الطقس البارد بشكل غير عادي إلى أجزاء أخرى من الصين؛ إذ أضاف التحذير الرسمي السبت، أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية، أو أقل في الأيام المقبلة في الجزء الجنوبي من مقاطعة قويتشو، على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وبينما تستعد البلاد لانخفاض درجات الحرارة، دعا الرئيس شي جينبينج إلى "بذل جهود شاملة في الاستجابة لحالات الطوارئ"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة.