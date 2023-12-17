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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يؤدي صلاة الجنازة علي شقيقه الراحل

صدى البلد

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان أخيه ملك الكويت، الذي وافته المنية أمس السبت.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمان الملك رئيس مجلس الامة أحمد عبدالعزيز السعدون وكبار الشيوخ و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح  الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح و الشيخ صباح خالد الحمدالصباح و الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين. 

وأعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بدء مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت قد أعلنت إذاعة الكويت أمس السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

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