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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنة الحب.. أصالة تستعد لطرح أحدث أغانيها

أصالة نصري - جنة
أصالة نصري - جنة الحب

تستعد الفنانة أصالة نصري، لطرح أغنية جديدة لها بعنوان جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد. 

ألبوم لحقت نفسي

في أول شهر أكتوبر الجاري طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر  وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة 

أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.

 

ميدلي ألبوم لحقت نفسى 

وطرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

 

أصالة - أغنية الحب الأبدي

حققت الفنانة أصالة نصري والفنان ماجد المهندس، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية الحب الأبدي، مساء الثلاثاء الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، من كلمات: فائق حسن، ألحان: محمود خيامي، توزيع موسيقي: مدحت خميس، ميكس وماستر: جاسم محمد. 

 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

في منتصف شهر مايو الماضي، طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

أغنية “شبيه روحي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم.

 نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد. 

أغنية “شبيه روحي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم. 

 

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