انخفاض العجز التجاري.. الوزراء يصدر تقرير الصادرات السلعية غير البترولية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الحادي عشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

أشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 9.1 مليارات دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات غير البترولية، كما بلغت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار.

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 766.7 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022.

كما تضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي 5.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 5.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس 3.8% خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول البريكس 392.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل نحو 390.3 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 0.5%.

وارتباطًا استعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 116.6 مليون دولار، تلاها البرازيل بقيمة 100.1 مليون دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 30.2 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، جاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 3.3 مليارات دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 27.4 مليون دولار.

كما أوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2023، حيث سجلت نحو 669.1 مليون دولار مقابل نحو 618.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها "اللدائن ومصنوعاتها" حيث سجلت نحو 603.6 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 600.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثالث 2023، شهدت عدد من السلع تحسنًا خلال الربع الثالث 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"، "واللدائن ومصنوعاتها"، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت"، "والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)"، "والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل"، "والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل"، "والأسمنت".

وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ)" من 3.1% خلال الربع الثالث 2022 إلى 6.3% خلال الربع الثالث 2023، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" من 3.6% إلى 6.7%، "وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 3.1% إلى 3.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل من 3.3% إلى 3.5%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار، ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 3% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها.

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "الأسمدة" من 10.2% خلال الربع الثالث 2022 إلى 5.8% خلال الربع الثالث 2023، "والالآت والأجهزة والمعدات الكهربائية" من 8% إلى 7.9%، "واللدائن ومصنوعاتها" من 7.8% إلى 7.1%.

كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 531.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بنحو 240.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بزيادة قدرها 290.4 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" حيث سجلت نحو 568.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 281.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بزيادة قدرها 287.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "منتجات مطاحن" حيث سجلت 179.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 121.4 مليون دولار.

وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 108.1 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023، مقابل نحو 551.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بانخفاض قدره 443.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 488.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 787.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 299.2 مليون دولار.

وأشار تقرير المركز إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثالث 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 644.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 640.2 مليون دولار وبنسبة 7.6%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 510.2 مليون دولار وبنسبة 6% ثم إيطاليا بقيمة 490.1 مليون دولار وبنسبة 5.8%.

كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة؛ لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.