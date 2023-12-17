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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "جهاز المنيا الجديدة" يتفقد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة

صدى البلد

قام المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالمرور على منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، حيث تفقد محطة المعالجة الدائمة بطريق المنيا/أسيوط الصحراوي الشرقي، بطاقة 20 ألف م٣ /اليوم كمرحلة أولى، يرافقه مسئولو الجهاز، بهدف المتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن المحطة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتحويلها إلى مياه معالجة ثلاثياً بغرض استخدامها في الزراعات غير المثمرة، وتعظيم الفائدة من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 20 ألف م٣/اليوم.

كما قام المهندس أحمد مصطفي محمد، يرافقه النواب المختصون، ومديرو الإدارات المختصة ومدير إدارة التشغيل والصيانة، بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، ومأخذ المياه العكرة، حيث شدد على الشركة القائمة بأعمال التشغيل والصيانة، وتكثيف العمل وعمل صيانة لجميع مكونات المحطة.

ووجه رئيس جهاز المنيا الجديدة، بضرورة إعادة رصف الموقع العام، والانتهاء من عددٍ من الملاحظات، مشيراً إلى أنه سيقوم بمعاينة المأخذ بعد انهاء الملاحظات للاطلاع على ما تم تنفيذه.

المنيا الجديدة الصرف الصحى مياه معالجة ثلاثيا

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