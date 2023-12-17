ليس لدينا مصلحة في مهاجمة الناتو.. بوتين: تصريحات بايدن "محض هراء"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن عن اعتزام موسكو مهاجمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي محض "هراء".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بوتين إن ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ستهاجم إحدى دول الناتو إذا فاز في أوكرانيا هو محض هراء، مضيفًا أن روسيا ليس لديها مصلحة في القتال مع حلف شمال الأطلسي.

وحذر بايدن في وقت سابق من أنه إذا فاز بوتين على أوكرانيا فإن روسيا ستهاجم إحدى دول الناتو، لكنه لم يقدم أي دليل واضح على تصريحاته.

وعلى إثره، قال بوتين في مقابلة نشرها تلفزيون روسيا الرسمي اليوم الأحد "إنه محض هراء - وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك"، لافتًا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة من الرئيس الأمريكي لتبرير "سياسته الخاطئة" تجاه روسيا.