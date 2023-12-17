تصدير 5000 طن بضائع متنوعة عبر ميناء بورتوفيق إلى العقبة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 877 شاحنة و 132 سيارة.

و شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع ، 418 شاحنة و 122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع ، 459 شاحنة و 10 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SUNNY HOLG وعلي متنها 31500 طن الومنيوم صب قادمة من السعودية والسفينتين الحرية ودليلة بينما استقبال الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي دليلة ، الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1990 طن بضائع و277 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 5000 طن حديد وسيلاج متجهة الي العقبة قادمة من جدة .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1650 راكب بموانيها .

