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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمامها إلى الناتو.. بوتين يحذر من مشكلات مع فنلندا

بوتين
بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "مشكلات" مع فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت سابق من هذا العام.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال بوتين في مقابلة صحفية أذيعت اليوم الأحد، إن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب روسيا ردا على ذلك.

وانضمت فنلندا، التي تشترك في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل من هذا العام، وسط هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال بوتين لمراسل التلفزيون الرسمي "لقد جر الغرب فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. هل كانت لدينا أي خلافات معهم؟ كل النزاعات، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في منتصف القرن العشرين، تم حلها منذ فترة طويلة".

وأضاف "لم تكن هناك مشاكل هناك، والآن ستكون هناك، لأننا سننشئ منطقة لينينجراد العسكرية ونركز عددًا معينًا من الوحدات العسكرية هناك".

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي أغلقت فيه فنلندا حدودها مع روسيا مجددًا، متهمة إياها بتدبير أزمة المهاجرين على حدودها.

وحذرت موسكو من اتخاذ إجراءات مضادة لانضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد اليوم الأحد، أن تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن عن اعتزام موسكو مهاجمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي محض "هراء".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بوتين إن ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ستهاجم إحدى دول الناتو إذا فاز في أوكرانيا هو محض هراء، مضيفًا أن روسيا ليس لديها مصلحة في القتال مع حلف شمال الأطلسي.

وحذر بايدن في وقت سابق من أنه إذا فاز بوتين على أوكرانيا فإن روسيا ستهاجم إحدى دول الناتو، لكنه لم يقدم أي دليل واضح على تصريحاته.

وعلى إثره، قال بوتين في مقابلة نشرها تلفزيون روسيا الرسمي اليوم الأحد "إنه محض هراء - وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك"، لافتًا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة من الرئيس الأمريكي لتبرير "سياسته الخاطئة" تجاه روسيا.

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