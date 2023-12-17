عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بكفر الشيخ

صدى البلد

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول، والذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكان فى استقباله عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

ويأتى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات وإقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024. 

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد حسين، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بتنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخى مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.

هذا وقد تم إنشاء قصر الملك فؤاد الأول فى عام 1927؛ ويأتى مشروع تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.

وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على جميع مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا، ما يسهم فى إعداد كوادر رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور عمرو طلعت لشرح حول جهود محافظة كفر الشيخ فى التحول الرقمى وربطها بمصر الرقمية ومنظومة حصر أملاك الدولة والرقم القومى الموحد للعقارات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قاما بافتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية وتطويرها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

حارس فلومينيسي البرازيلي السابق: اتخضيت من الأهلي وفوجئت بطريقته الأوروبية

حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك

السبب جوزيه.. حسن شحاتة يكشف عن سر غير مسيرته التدريبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ