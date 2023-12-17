صانعة محتوى: هدفي توضيح أن الثقافة الدينية والتاريخية ليست لفئات محددة.. فيديو

قال يمنى عاطف، صانعة محتوى، إنها تهتم أن يكون المحتوى مفيدا للجمهور، لافتة إلى أنها تبحث عن المعلومات التي تقدمها في محتواها من 3 مصادر لكي تكون واثقة من صحتها بنسبة 100%.

صانعة محتوى: تحضير محتوى الحلقات يستغرق وقتاً طويلاً



أضافت يمنى عاطف صانعة محتوى خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هدفها هو توضيح أن الثقافة الإسلامية والدينية والتاريخية ليست لفئات محددة، بل يمكن أن يستفاد منها صغار السن والكبار، معلقة: "أنا بخاطب شباب التيك توك".

ولفتت يمنى عاطف، صانعة محتوى إلى أنها تظل فترات طويلة في اختيار المحتويات التي تقدمها، مضيفة أنها تحضر للحلقة الواحدة من 3 أيام إلى أسبوع قبل تقديم الحلقة.