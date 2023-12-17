أخبار السيارات| مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس في هذا الموعد.. وسعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس عن موعد بيع عدد من السيارات اللوط التي سيتم طرحها للبيع في مزاد علني ، وسيتم إقامة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر من العام الجاري 2023.

كشف وكيل سيارات ألفاروميو عن سياراته الجديدة ألفاروميو تونالي موديل 2024 ، وتنتمي تونالي إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتظهر بشكل مميز وأنيق بفضل تصميمها الجذاب .

ارتفعت أسعار السيارات الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات ، أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعيين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها فورد فوكاس موديل 2023 ، وتنتمي فوكاس إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

اقتربت أسعار السيارات الجديدة من بعضها البعض خصوصا بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي ببعض المشاكل التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار غير معقولة بسبب وضع أوفر برايس علي سعرها الأصلي، ومن ضمن المشاكل التي واجه قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار.

أعلنت شركة لكزس رسمياً عن أسعار طرازها الجديد لكزس GX موديل 2024 بالمملكة العربية السعودية ، وتنتمي لكزس GX موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .