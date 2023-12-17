الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى بعد ثلاث ساعات من التحقيق بالقدس المحتلة.. صور

أفرج الاحتلال الإرائيلي عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.

وتم الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى بعد ثلاث ساعات من التحقيق في مركز تابع للاحتلال بالقدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مثل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، للتحقيق في المسكوبية بالقدس المحتلة.

وقال المحامي حمزة قطينة إن الشيخ صبري خضع للتحقيق بتهمة "التحريض" في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية.

وكان الاحتلال اقتحم منزل الشيخ صبري في الثالث من الشهر الجاري، وقام بوضع أمر هدم للشقة التي يسكن فيها في القدس المحتلة ولكامل العمارة التي يسكنها قرابة 100 مواطن.